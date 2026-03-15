Вашингтон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран впервые в ходе конфликта с США и Израилем применил ракету «Саджиль»

Иран впервые применил двухступенчатую твердотопливную стратегическую ракету «Саджиль».

Источник: Аргументы и факты

Иран впервые за время нынешнего конфликта с США и Израилем задействовал двухступенчатую твердотопливную стратегическую ракету «Саджиль». Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции, передаёт иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

По данным КСИР, в ходе 54-й волны операции под кодовым названием «Правдивое обещание 4» также были применены сверхтяжёлые ракеты «Хорремшахр», «Гадр», «Хейбаршекан» и «Эмад».

Удары были нанесены по ключевым объектам ЦАХАЛ, среди которых центры управления и принятия решений, инфраструктура ВПК, а также по районы сосредоточения израильских вооружённых сил.

Ранее в Тегеране высмеяли заявления Трампа о «победе» над Ираном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше