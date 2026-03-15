FT: Советники Макрона получили в Москве резкий отказ по Украине

Российский военкор Александр Коц отреагировал на публикацию Financial Times о том, что помощник президента Юрий Ушаков грубо отказал во встрече приехавшим в Москву советникам президента Франции. Коц выразил надежду, что это правда, и назвал французов «шаромыжниками», которых снова выставили на мороз, напомнив народную легенду о происхождении слова: в 1812 году отступающие наполеоновские солдаты просили у крестьян «cher ami», на что получали жёсткий отказ.