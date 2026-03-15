Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь посетить Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
Соответствующее заявление он сделал на видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале его партии.
«Так же, как 9 мая, я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве», — сказал Фицо.
Политик также отметил, что намерен посетить и другие памятные мероприятия, связанные со Второй мировой войной. В частности, он планирует 6 июня принять участие в церемонии благодарности солдатам, которые высадились во Франции в Нормандии в 1944 году.
В мае 2025 года Фицо уже приезжал в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за наделение Европейского союза мандатом на проведение переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине.