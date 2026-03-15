В Газе восемь полицейских погибли при ударе Израиля по автомобилю

«Восемь сотрудников палестинской полиции погибли, в том числе командир полиции центральной части, в результате израильского удара по полицейскому автомобилю в центральной части сектора Газа», — говорится в заявлении.
Удар был нанесён вблизи Аз-Завайды, все полицейские погибли на месте.
Ранее сообщалось, что Израиль планирует возобновить активные боевые действия в секторе Газа уже в марте. Армия подготовила наступление с продвижением вглубь города и сдвигом «жёлтой линии» к морю.
