В Казахстане новорожденного назвали в честь конституции

В Мангистауской области Казахстана новорожденного мальчика назвали Атазан в честь конституции.
Как сообщили в Центре общественных коммуникаций региона, ребенок появился на свет в день проведения республиканского референдума по новой конституции страны.
Мальчик стал девятым ребенком в многодетной семье. По словам родителей, рождение сына в такой важный для страны день стало для них особенным событием.
«Наш сын родился в такой важный для страны день. Мы решили назвать его Атазаном, чтобы это событие навсегда осталось в истории нашей семьи», — рассказала мать ребенка.
Медики отметили, что состояние новорожденного и его матери хорошее, они находятся под наблюдением специалистов.
Ранее сообщалось, что явка на референдуме по новой конституции Казахстана составила 73,24%. По данным Центральной комиссии референдума, проголосовали более 9,1 млн граждан, что стало одним из самых высоких показателей среди электоральных кампаний последних лет.