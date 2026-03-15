Вашингтон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане новорожденного назвали в честь конституции

В Мангистауской области Казахстана мальчика, родившегося в день референдума по новой конституции, назвали Атазан.

Источник: Аргументы и факты

В Мангистауской области Казахстана новорожденного мальчика назвали Атазан в честь конституции.

Как сообщили в Центре общественных коммуникаций региона, ребенок появился на свет в день проведения республиканского референдума по новой конституции страны.

Мальчик стал девятым ребенком в многодетной семье. По словам родителей, рождение сына в такой важный для страны день стало для них особенным событием.

«Наш сын родился в такой важный для страны день. Мы решили назвать его Атазаном, чтобы это событие навсегда осталось в истории нашей семьи», — рассказала мать ребенка.

Медики отметили, что состояние новорожденного и его матери хорошее, они находятся под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что явка на референдуме по новой конституции Казахстана составила 73,24%. По данным Центральной комиссии референдума, проголосовали более 9,1 млн граждан, что стало одним из самых высоких показателей среди электоральных кампаний последних лет.