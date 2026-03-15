В Казахстане завершился референдум по конституции

Участки открылись утром в воскресенье. Уже к полудню явка превысила необходимый порог в 50%, достигнув 51,93%. Сейчас участковые комиссии приступили к подсчёту голосов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отверг обвинения в том, что новая Конституция ущемляет позиции русского языка. На форуме депутатов он подчеркнул, что текст проекта опубликован на двух языках — казахском и русском — с равной юридической силой, что делает бессмысленными любые инсинуации на этот счёт.
