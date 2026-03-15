Минэнерго США: Саудовская Аравия заранее вывезла 100 млн баррелей нефти

Саудовская Аравия до эскалации конфликта на Ближнем Востоке вывезла из региона более 100 млн баррелей нефти, заявил министр энергетики США Райт.

Источник: Аргументы и факты

Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт сообщил, что Саудовская Аравия заранее, ещё до начала обострения конфликта, вывезла из региона свыше 100 миллионов баррелей нефти и разместила их в хранилищах за пределами Ближнего Востока.

В интервью телеканалу ABC он отметил, что союзники Вашингтона, опасаясь возможной эскалации вокруг Ирана, приняли превентивные меры для обеспечения стабильности на мировом энергорынке.

«Некоторые наши союзники, в частности Саудовская Аравия, хотя не одна она, разместили более 100 млн баррелей нефти в хранилищах за пределами региона ещё до начала боевых действий», — рассказал Райт.

Он также добавил, что были разработаны различные сценарии на случай, если Иран перекроет Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок. Однако конкретные детали реализованных мер министр не раскрыл.

Ранее хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в связи с войной в Иране.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше