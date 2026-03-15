Аракчи: Иран ведёт переговоры о безопасном проходе судов через Ормузский пролив

Тегеран не просил о прекращении огня и не намерен этого делать. Страна будет защищаться столько, сколько потребуется. Если Иран когда-то и решит говорить с Вашингтоном, то сам определит повестку.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что американский «зонтик безопасности» не решает проблему судоходства в Ормузском проливе, а скорее создаёт проблемы. По его словам, США вынуждены упрашивать другие страны, включая Китай, помочь с обеспечением безопасности.
