Иранский БПЛА уничтожил разведывательный дрон MQ-9 Reaper на базе в Кувейте

Иранский БПЛА нанес удар по ангару на авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, в результате чего был уничтожен итальянский беспилотник MQ-9 Reaper.

Источник: Аргументы и факты

Иранский беспилотник нанес удар по ангару на авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, в результате чего был уничтожен разведывательный дрон MQ-9 Reaper ВВС Италии.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Италии.

По данным представителя итальянского министерства обороны, во время атаки военнослужащие не пострадали, так как находились в укрытии.

Отмечается, что на авиабазе в Кувейте размещена итальянская авиационная группа Task Group «Araba Fenice» («Арабский Феникс»), входящая в состав военно-воздушных сил страны.

Ранее сообщалось, что Украина второй день подряд пытается атаковать Москву беспилотниками. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российские силы противовоздушной обороны перехватывают и уничтожают дроны, предотвращая удары по столице.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше