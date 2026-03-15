Иранский БПЛА уничтожил разведывательный дрон MQ-9 Reaper на базе в Кувейте

Иранский беспилотник нанес удар по ангару на авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, в результате чего был уничтожен разведывательный дрон MQ-9 Reaper ВВС Италии.
Об этом сообщил начальник Генерального штаба Италии.
По данным представителя итальянского министерства обороны, во время атаки военнослужащие не пострадали, так как находились в укрытии.
Отмечается, что на авиабазе в Кувейте размещена итальянская авиационная группа Task Group «Araba Fenice» («Арабский Феникс»), входящая в состав военно-воздушных сил страны.
Ранее сообщалось, что Украина второй день подряд пытается атаковать Москву беспилотниками. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российские силы противовоздушной обороны перехватывают и уничтожают дроны, предотвращая удары по столице.