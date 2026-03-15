РЛС аэропорта Кувейта повреждена при атаке трёх иранских дронов

Радиолокационная система международного аэропорта Кувейта получила повреждения в результате атаки трёх иранских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны эмирата в своём заявлении.
«Три БПЛА противника атаковали международный аэропорт Кувейта. В результате инцидента была повреждена радиолокационная система», — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших в результате удара нет.
Ранее стало известно, что иранский беспилотник нанес удар по ангару на авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, в результате чего был уничтожен разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper ВВС Италии.
15 марта КСИР сообщил, что Иран впервые в ходе конфликта применил ракету «Саджиль».