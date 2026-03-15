Иран предупредил о новых ударах с использованием сверхтяжёлых ракет

Иран принял решение о новой серии ударов сверхтяжёлыми ракетами по американским базам и командным центрам противника на Ближнем Востоке. Такую информацию распространяет иранское гостелерадио.

Источник: Life.ru

Предполагается, что к использованию пойдут такие ракеты, как Хорремшехр, Хейбаршекан, Эмад и Кадр. Также не исключается применение твердотопливных ракет Sejjil.

Напомним, США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, после чего иранские военные начали наносить удары по военным базам противника на Ближнем Востоке. Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали в ответ на вопрос о доле перехватываемых иранских ракет сообщил, что израильская система противоракетной обороны «Железный купол» практически не отражает удары. Иранская армия уже применяла в данном конфликте мощную двухступенчатую ракету «Саджиль», неуловимую для ПВО. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи озвучил два условия, при которых Тегеран готов прекратить войну. Это — репарации за ущерб и вывод войск США из Ближнего Востока.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше