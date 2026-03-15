Арагчи обвинил советников Трампа в эскалации и кровопролитии

По мнению министра, эта ситуация — прямое следствие плохих советов, данных президенту США. Арагчи подчеркнул, что справедливая сделка была достижима, но те, кто подталкивал президента Дональда Трампа к эскалации, несут ответственность за кровопролитие.
«Эта война навязана как американцам, так и иранцам», — написал Арагчи.
Таким образом, Тегеран продолжает риторику о том, что конфликт выгоден лишь узкой группе лиц, а страдают от него простые люди по обе стороны фронта.
Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что ближневосточный конфликт завершится в ближайшие несколько недель, возможно, даже раньше, и этот прогноз обязательно сбудется. Он пообещал, что после прекращения боевых действий восстановятся прерванные цепочки поставок и цены на бензин пойдут вниз, хотя тут же оговорился, что гарантировать этого не может.
