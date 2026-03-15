Вашингтон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арагчи обвинил советников Трампа в эскалации и кровопролитии

Глава иранского МИД Аббас Арагчи выступил с резонансным заявлением в соцсети X. Он прокомментировал публикацию The New York Times о семье погибшего американского военного, которая вынуждена рассчитывать на пожертвования.

По мнению министра, эта ситуация — прямое следствие плохих советов, данных президенту США. Арагчи подчеркнул, что справедливая сделка была достижима, но те, кто подталкивал президента Дональда Трампа к эскалации, несут ответственность за кровопролитие.

«Эта война навязана как американцам, так и иранцам», — написал Арагчи.

Таким образом, Тегеран продолжает риторику о том, что конфликт выгоден лишь узкой группе лиц, а страдают от него простые люди по обе стороны фронта.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что ближневосточный конфликт завершится в ближайшие несколько недель, возможно, даже раньше, и этот прогноз обязательно сбудется. Он пообещал, что после прекращения боевых действий восстановятся прерванные цепочки поставок и цены на бензин пойдут вниз, хотя тут же оговорился, что гарантировать этого не может.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

