Медведев поблагодарил создателей сериала о событиях в Донбассе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил создателей сериала «10 историй о любви и смерти» и отметил важность подобных проектов.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил создателей сериала «10 историй о любви и смерти», посвященного событиям в Донбассе.

Как сообщил помощник политика Олег Осипов, Медведев лично созвонился с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который продюсировал проект, а также с журналистом Семеном Пеговым, на основе воспоминаний которого был написан сценарий.

«Дмитрий Медведев отметил высокое качество работы и важность создания подобного рода фильмов», — сказал Осипов.

Многосерийная военная драма «10 историй о любви и смерти» вышла в эфир Первого канала 23 февраля 2026 года. Также сериал доступен на платформах Okko и Кино1ТВ. Проект создан при поддержке Минобороны России и Института развития интернета.

Съемки проходили в Донецкой и Луганской народных республиках. В частности, танковый бой для серии «Дуэль» снимали в донецком аэропорту имени Прокофьева, при этом в звуковую дорожку попали реальные выстрелы и военная техника. Отдельные сцены также снимали в Северодонецке и Мариуполе, а эпизоды, по сценарию происходящие в Колумбии и Южной Осетии, были сняты в Абхазии.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшей перспективе человечество может приступить к добыче ресурсов на Луне и организации доставки туда людей и грузов.

