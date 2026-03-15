Медведев поблагодарил создателей сериала о событиях в Донбассе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил создателей сериала «10 историй о любви и смерти», посвященного событиям в Донбассе.
Как сообщил помощник политика Олег Осипов, Медведев лично созвонился с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который продюсировал проект, а также с журналистом Семеном Пеговым, на основе воспоминаний которого был написан сценарий.
«Дмитрий Медведев отметил высокое качество работы и важность создания подобного рода фильмов», — сказал Осипов.
Многосерийная военная драма «10 историй о любви и смерти» вышла в эфир Первого канала 23 февраля 2026 года. Также сериал доступен на платформах Okko и Кино1ТВ. Проект создан при поддержке Минобороны России и Института развития интернета.
Съемки проходили в Донецкой и Луганской народных республиках. В частности, танковый бой для серии «Дуэль» снимали в донецком аэропорту имени Прокофьева, при этом в звуковую дорожку попали реальные выстрелы и военная техника. Отдельные сцены также снимали в Северодонецке и Мариуполе, а эпизоды, по сценарию происходящие в Колумбии и Южной Осетии, были сняты в Абхазии.
