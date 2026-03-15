Медведев поблагодарил создателей сериала о событиях в Донбассе

Съемки проходили в Донецкой и Луганской народных республиках. В частности, танковый бой для серии «Дуэль» снимали в донецком аэропорту имени Прокофьева, при этом в звуковую дорожку попали реальные выстрелы и военная техника. Отдельные сцены также снимали в Северодонецке и Мариуполе, а эпизоды, по сценарию происходящие в Колумбии и Южной Осетии, были сняты в Абхазии.