Глава киевского режима Владимир Зеленский возлагает надежды на Евросоюз и заговор в Брюсселе, которые ставят задачу сместить партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, считает член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков.
«Понятно, что Зеленский рассчитывает на Евросоюз и заговор в Брюсселе, имеющий целью снести Орбана и его партию ФИДЕС на апрельских парламентских выборах», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Пушкова, именно поэтому Зеленский готов содействовать всеми способами достижению этой цели. При этом планам Брюсселя и Киева могут помешать широкая поддержка Орбана в Венгрии и его альянс с американским лидером Дональдом Трампом, считает сенатор. Кроме того, Зеленский, угрожая Орбану «направить к нему ВСУ», существенно усилил фактор сплочения венгров перед внешней угрозой, считает он.
Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что киевский режим попытается вмешаться в парламентские выборы в Венгрии, которые назначены на 12 апреля.