Минобороны: силы ПВО сбили 113 украинских БПЛА над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны сбили 113 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были уничтожены в период с 14:00 до 20:00 мск. Среди них 14 беспилотников направлялись в сторону Москвы.
В Минобороны уточнили, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены средствами ПВО.
Ранее сообщалось, что Украина второй день подряд пытается атаковать Москву беспилотниками. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает дроны, предотвращая удары по столице и центральному промышленному району.