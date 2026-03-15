Минобороны: силы ПВО сбили 113 украинских БПЛА над регионами России

Российские силы ПВО за шесть часов сбили 113 украинских беспилотников, в том числе 14 дронов, летевших в сторону Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны сбили 113 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в период с 14:00 до 20:00 мск. Среди них 14 беспилотников направлялись в сторону Москвы.

В Минобороны уточнили, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что Украина второй день подряд пытается атаковать Москву беспилотниками. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает дроны, предотвращая удары по столице и центральному промышленному району.

