СМИ: Киев лишился двух главных надежд из-за конфликта на Ближнем Востоке

Киев лишился двух главных надежд, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, пишет украинское издание «Страна».
По данным СМИ, украинские власти рассчитывали, что США заинтересуются разработанными в стране беспилотниками для защиты от иранских атак. Предполагалось, что в обмен на технологии Вашингтон продолжит поставки ракет для систем Patriot или даже расширит военную помощь.
Вторая надежда Киева была связана с тем, что обострение ситуации на Ближнем Востоке отвлечет внимание президента США Дональда Трампа от украинского конфликта. Однако, как отмечает издание, этого не произошло.
Ранее сообщалось, что министр энергетики США Крис Райт допустил завершение конфликта на Ближнем Востоке в течение нескольких недель.