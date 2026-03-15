Фицо заявил о намерении приехать в Москву на 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы 9 мая. Об этом сообщается в его выступлении, опубликованном на YouTube-канале правящей партии «Курс — социальная демократия».

«Так же, как 9 мая, я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве, 6 июня я приму участие в благодарности солдатам, которые в рамках второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции», — подчеркнул глава правительства.

К слову, прошлогодняя поездка премьера в Москву для участия в памятных мероприятиях проходила на фоне серьёзного внешнего давления. В частности, власти Эстонии и ряда других государств предпринимали попытки помешать визиту словацкого политика. Тем не менее, несмотря на возникшие организационные сложности и политическое давление, Фицо смог преодолеть все препятствия и прибыл в российскую столицу для участия в юбилейных торжествах.

