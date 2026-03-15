Миротворцы ООН трижды подверглись обстрелам на юге Ливана

БЕЙРУТ, 15 мар — РИА Новости. Временные силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) трижды подверглись обстрелам в воскресенье во время патрулирований, говорится в заявлении миротворческой миссии.

Источник: AP 2024

«Сегодня миротворцы UNIFIL трижды подверглись обстрелам со стороны, предположительно, негосударственных вооруженных формирований во время патрулирований в Ятере, Дейр-Кифе и Калавии», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что в двух случаях патрули открывали ответный огонь в целях самообороны, никто из миротворцев не пострадал.

В ночь на 2 марта движение «Хезболлах» возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 850 человек, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше