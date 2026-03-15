Главу киевского режима Владимира Зеленского тревожит, что Евросоюз может возобновить закупки нефти из России. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
«Он прекрасно понимает, что прекращение бойкота российской нефти, а затем и газа со стороны ЕС — это шаг в сторону от бездумной поддержки Украины», — написал он в личном Telegram-канале.
Пушков также напомнил, что за возобновление закупок энергоносителей из России выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, с которым у Зеленского произошел конфликт.
Ранее KP.RU сообщал, что снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли может укрепить экономику стран Европы. Как заявил Алексей Пушков, это особенно важно для региона в условиях вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, который создал шторм на международных энергетических рынках.