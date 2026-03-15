Демократы вновь проголосуют за резолюцию о военных полномочиях Трампа

Глава демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис пообещал повторить попытку добиться поддержки резолюции об ограничении военных полномочий американского президента Дональда Трампа в контексте операции против Ирана.
«Мы вынесем на голосование резолюцию о военных полномочиях, которой не хватило несколько голосов на сессии ранее в этом месяце», — заявил он в интервью телеканалу MS Now.
По словам Джеффриса, несколько демократов, которые в прошлый раз выступили против резолюции, теперь готовы проголосовать за нее.
Отметим, ранее для поддержки резолюции палате представителей не хватило шести голосов, тогда за высказались 212 законодателей, против — 219.
Напомним, демократы считают, что глава Белого дома должен получать одобрение законодателей на проведение военных операция, так как конституция наделяет конгресс исключительным правом объявлять войны.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Корпус стражей исламской революции заявил о начале ответной операции, атаковав объекты Израиля и американские военные объекты в ряде стран региона, включая Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман и Сирию.