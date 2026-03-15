Глава Брестской области раскрыл существование вечернего «клуба» губернаторов в Беларуси

Глава Брестской области Петр Пархомчик раскрыл в эфире телеканала «Беларусь 1» существование вечернего губернаторского «клуба» в республике.
В сюжете была показана мини-планерка глав регионов во Дворце Независимости перед началом совещания у президента республики Александра Лукашенко. Как сказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, обсуждалось наполнение экспозиций о каждой из областей в строящемся Национальном историческом музее.
По словам Пархомчика, такие планерки губернаторов проходят систематически:
«Проводим даже встречи, скажу, вечерние и обсуждаем многие вопросы, связанные с успехами, какими-то недостатками, вырабатываем какие-то единые подходы и мнения. Это и в кадровой политике очень важно, потому что иногда специалисты имеют желание перебежать, скажем, с одной территории на другую территорию. Потому что здесь очень важно слышать, видеть, понимать своих коллег и, соответственно, принимать правильные, грамотные управленческие решения».
При этом конкуренции и споров в таком «клубе» нет. Как говорит Пархомчик, главы регионов спорят в результатах своего труда и вверенных им областей.
Таким образом, как можно понять, в своеобразный «клуб» губернаторов входят глава Брестской области Петр Пархомчик, руководитель Витебщины Александр Рогожник, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, возглавляющий Гродненщину Юрий Караев, глава Минской области Алексей Кушнаренко, руководитель Могилевщины Анатолий Исаченко, а также председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
