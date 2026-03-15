Фицо: Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба»

Зеленский не заинтересован в том, чтобы нефть шла на территорию Словакии и Венгрии, заявил Фицо.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский не станет возобновлять поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube.

«Зеленский никогда не пустит нефть по “Дружбе” никогда, запомните. Мы тут все можем разорваться», — подчеркнул Фицо.

Он подчеркнул, что из недавнего «странного» телефонного разговора с главой киевского режима стало очевидно, что тот «совершенно не заинтересован» в том, чтобы нефть вновь поступала в обе страны.

По словам Фицо, Киев так наказывает Словакию за её мирную позицию в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Фицо добавил, что Братислава будет настаивать на реализации предоставленного Словакии исключения из санкций ЕС, позволяющего получать российские энергоресурсы до 2027 года.

