Экс-лидер Мексики Лопес Обрадор призвал собирать деньги для помощи Кубе

Кубинцы нуждаются в продуктах, медикаментах и бензине, заявил политик.

Источник: Аргументы и факты

Бывший мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что гражданам его страны необходимо начать собирать средства для поддержки Кубы.

«Я в отставке, но меня ранит, что стремятся уничтожить братский народ Кубы за его идеалы свободы и защиты суверенитета», — написал он в соцсети X*.

По словам политика, гражданам нужно делать взносы на счет ассоциации Humanidad con América Latina, чтобы затем направить деньги на покупку продуктов питания, медикаментов и бензина для кубинцев.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин для государств, поставляющих топливо на Кубу, что спровоцировало на острове серьёзный дефицит горючего. Глава Белого дома отмечал, что Вашингтон рассчитывает установить над Кубой «дружественный контроль».

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
