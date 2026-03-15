Экс-лидер Мексики Лопес Обрадор призвал собирать деньги для помощи Кубе

Бывший мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что гражданам его страны необходимо начать собирать средства для поддержки Кубы.
«Я в отставке, но меня ранит, что стремятся уничтожить братский народ Кубы за его идеалы свободы и защиты суверенитета», — написал он в соцсети X*.
По словам политика, гражданам нужно делать взносы на счет ассоциации Humanidad con América Latina, чтобы затем направить деньги на покупку продуктов питания, медикаментов и бензина для кубинцев.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин для государств, поставляющих топливо на Кубу, что спровоцировало на острове серьёзный дефицит горючего. Глава Белого дома отмечал, что Вашингтон рассчитывает установить над Кубой «дружественный контроль».
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.