Bloomberg указал на риск остановки судоходства из-за роста цен на мазут

Судоходная отрасль может столкнуться с остановкой работы из-за дефицита мазута и роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Глобальная судоходная отрасль может столкнуться с риском остановки работы из-за резкого роста цен на мазут и сокращения его запасов в ключевых портах. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По его данным, запасы судового топлива резко снизились в крупнейших бункерных хабах мира — Сингапуре и Фуджейре в ОАЭ. В случае нехватки топлива суда различных типов, включая контейнеровозы и балкеры, не смогут заправляться и продолжать рейсы.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке нарушилась традиционная зависимость между ценами на нефть и мазут. При стоимости нефти Brent около 100 долларов за баррель мазут в Сингапуре торгуется примерно по 140 долларов за баррель, а в Фуджейре — почти по 160 долларов. Отдельные экологические сорта достигают 175 долларов.

Одной из причин дефицита топлива стало закрытие Ормузского пролива. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и мазута, произведенного на нефтеперерабатывающих заводах Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа пока не планирует вводить новые санкции против российской нефти, несмотря на давление со стороны стран Евросоюза.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше