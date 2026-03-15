Bloomberg указал на риск остановки судоходства из-за роста цен на мазут

На фоне конфликта на Ближнем Востоке нарушилась традиционная зависимость между ценами на нефть и мазут. При стоимости нефти Brent около 100 долларов за баррель мазут в Сингапуре торгуется примерно по 140 долларов за баррель, а в Фуджейре — почти по 160 долларов. Отдельные экологические сорта достигают 175 долларов.