Bloomberg указал на риск остановки судоходства из-за роста цен на мазут

Глобальная судоходная отрасль может столкнуться с риском остановки работы из-за резкого роста цен на мазут и сокращения его запасов в ключевых портах. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По его данным, запасы судового топлива резко снизились в крупнейших бункерных хабах мира — Сингапуре и Фуджейре в ОАЭ. В случае нехватки топлива суда различных типов, включая контейнеровозы и балкеры, не смогут заправляться и продолжать рейсы.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке нарушилась традиционная зависимость между ценами на нефть и мазут. При стоимости нефти Brent около 100 долларов за баррель мазут в Сингапуре торгуется примерно по 140 долларов за баррель, а в Фуджейре — почти по 160 долларов. Отдельные экологические сорта достигают 175 долларов.
Одной из причин дефицита топлива стало закрытие Ормузского пролива. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и мазута, произведенного на нефтеперерабатывающих заводах Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа пока не планирует вводить новые санкции против российской нефти, несмотря на давление со стороны стран Евросоюза.