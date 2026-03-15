Пушков рассказал, что беспокоит Зеленского

Владимира Зеленского серьёзно беспокоит возможное решение Евросоюза возобновить закупки российской нефти. Такое мнение высказал член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Зеленского более всего тревожит, примет ли ЕС коллективное решение начать вновь закупать российскую нефть в условиях, когда около 22−25% её более не поступает на мировые рынки в условиях войны в Персидском заливе. Он прекрасно понимает, что прекращение бойкота российской нефти, а затем и газа со стороны ЕС — это шаг в в сторону от бездумной поддержки Украины», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что за отказ от бойкота выступает премьер Венгрии Виктор Орбан, которого он назвал «заклятым другом» Зеленского, а против — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, особый переполох в Киеве вызвало заявление главы правительства Бельгии де Вевера, который фактически присоединился к позиции Будапешта. Если раньше такие разговоры вели только Орбан и словацкий лидер Роберт Фицо, то теперь фронт внутри ЕС начал раскалываться.

Ранее Виктор Орбан заявил, что ЕС придётся отменить санкции против российского энергосектора. По его словам, из-за ближневосточного конфликта и скачка цен Европа рискует оказаться в глубочайшем кризисе без поставок топлива из РФ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

