Зеленский никогда не пустит нефть по «Дружбе», уверен Фицо

Транзит был остановлен Украиной 27 января. Премьер считает, что Киев наказывает Братиславу за её миролюбивую позицию по урегулированию конфликта. Несмотря на это, Словакия продолжит оказывать давление и бороться за своё право на исключение из санкций ЕС до 2027 года.
Напомним, в ответ на остановку нефти Словакия прекратила аварийные поставки электричества и дизеля на Украину и не исключает новых мер. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев обещал возобновить поставки нефти по «Дружбе» с 3 марта, но перенёс сроки. Украинские власти утверждают, что труба повреждена и прокачка невозможна, однако европейских инспекторов для проверки не пускают. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь усомнился в версии украинских властей о неисправности нефтепровода «Дружба», указав на их нежелание пускать международных инспекторов для осмотра. Он заявил, что это идеологическое и политическое решение, а никаких повреждений на самом деле нет, и призвал Киев объяснить отказ в доступе, отметив, что при реальной аварии Украина была бы заинтересована в скорейшей фиксации.
