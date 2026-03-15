Зеленский никогда не пустит нефть по «Дружбе», уверен Фицо

Напомним, в ответ на остановку нефти Словакия прекратила аварийные поставки электричества и дизеля на Украину и не исключает новых мер. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев обещал возобновить поставки нефти по «Дружбе» с 3 марта, но перенёс сроки. Украинские власти утверждают, что труба повреждена и прокачка невозможна, однако европейских инспекторов для проверки не пускают. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь усомнился в версии украинских властей о неисправности нефтепровода «Дружба», указав на их нежелание пускать международных инспекторов для осмотра. Он заявил, что это идеологическое и политическое решение, а никаких повреждений на самом деле нет, и призвал Киев объяснить отказ в доступе, отметив, что при реальной аварии Украина была бы заинтересована в скорейшей фиксации.