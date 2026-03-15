Зеленский назвал условие отправки депутатов Рады на фронт

Владимир Зеленский пригрозил отправить на фронт депутатов, если они не начнут выполнять свои обязанности. Причина — «забастовка» в Раде: парламенту не хватает голосов для принятия законопроектов. При этом украинские СМИ утверждают, что депутаты саботируют голосования с позволения президента, который и сам не хочет принятия ряда инициатив. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады IX созыва отправкой в зону боевых действий в случае ненадлежащего исполнения ими своих полномочий, сообщает издание «Украинская правда».

«Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт», — заявил украинский лидер.

По мнению Зеленского, если депутат не служит стране в парламенте, он обязан это делать на фронте. «Это мой подход», — подчеркнул он.

Президент Украины обвинил депутатов Рады в саботировании законопроектов, касающихся евроинтеграции, финансовой поддержки Международного валютного фонда и разблокирования €90 млрд от Евросоюза.

~Ситуацию в украинском парламенте «нужно исправить»~, считает Зеленский. В связи с этим он анонсировал встречу с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, с которым намерен обсудить пути выхода из кризиса.

12 марта «Украинская правда» писала, что украинские чиновники обсуждают возможное принятие закона о ~мобилизации оппозиционных депутатов~ из-за их нежелания работать с фракцией «Слуга народа».

Непубличная позиция Зеленского.

В последние месяцы в Верховной раде обострилась проблема нехватки голосов для принятия законопроектов, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Главная причина — отказ голосовать значительной части “Cлуг народа”, которые такой “забастовкой” пытаются добиться того, чтобы антикоррупционные органы прекратили расследования против десятков депутатов фракции», — говорится в публикации.

По информации издания, Зеленский и сам не желает принятия некоторых законопроектов, в частности, об увеличении налогов и расширении полномочий антикоррупционных органов. «Забастовка» депутатов происходит при его согласии, утверждают журналисты, однако в публичном пространстве украинский лидер демонстрирует иное поведение.

«Как видим, Зеленский решил попиариться и сыграть в “злого полицейского”, пригрозив отправкой депутатов на фронт», — подчеркнула «Страна.ua».

Издание считает, что парламентарии вряд ли согласятся на изменения закона о мобилизации и снятие с себя военной брони.

Потеря «ядра».

Заявление о мобилизации парламентариев не повысит их мотивацию к работе, уверен народный депутат от «Слуги народа», член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Поэтому любые заявления по поводу каких-то негативных последствий для депутатов, если они перестанут работать в Верховной Раде, — я думаю, это политические заявления», — сказал он в эфире Radio NV.

По мнению Вениславского, ключевая проблема в Раде состоит в «отсутствии системного откровенного диалога» о необходимости принятия тех или иных решений между представителями парламента, фракцией большинства и правительством, а также офисом президента.

Кризисное состояние украинского парламента подтвердил и первый замглавы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец. В интервью изданию Forbes.ua он сообщил о потере «ядра» фракции на фоне антикоррупционного расследования и предъявления обвинений депутатам от правящей партии.

«Усталость, умноженная на растерянность и страх», — охарактеризовал он состояние фракции.

На этом фоне около 40 нардепов выразили готовность сложить мандаты, добавил Мотовиловец. По информации депутата Рады Александра Юрченко, заявления о сложении мандатов уже написали до 60 парламентариев.

«Долгая каденция, что-то не устраивает, устали, низкая зарплата в 50 тысяч гривен», — объяснил он причины в эфире украинского телеканала «Новости.Live».

