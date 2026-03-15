Зеленский назвал условие отправки депутатов Рады на фронт

Владимир Зеленский пригрозил отправить на фронт депутатов, если они не начнут выполнять свои обязанности. Причина — «забастовка» в Раде: парламенту не хватает голосов для принятия законопроектов. При этом украинские СМИ утверждают, что депутаты саботируют голосования с позволения президента, который и сам не хочет принятия ряда инициатив. Подробности — в материале «Газеты.Ru».