Динамика продвижения Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции имеет позитивный характер. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Динамика позитивная для нас: мы продвигаемся и приближаемся к достижению наших целей», — сообщил он.
Песков подчеркнул, что Россия также остается открытой к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, о чем уже заявлял президент России Владимир Путин.
Ранее KP.RU сообщал, что ВС России успешно продвигаются вперед в Донецкой Народной Республике. Российские военнослужащие ликвидируют личный состав и технику противника. Бойцам группировки «Южная» также удалось освободить населенный пункт Голубовка на данном направлении.