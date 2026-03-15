Вашингтон
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто отверг возможность получения Украиной помощи от Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 15 марта заявил, что пока Виктор Орбан остается венгерским премьер-министром, Украина не станет членом Европейского союза, не получит ни венгерскую финансовую помощь, ни поддержку в виде солдат.

Источник: AP 2024

Сийярто подчеркнул, что в Брюсселе, Берлине и Киеве прекрасно понимают, что Венгрия останется вне вооруженного конфликта, пока Орбан занимает пост.

«Мы не пустим ни одного солдата или молодого человека на украинский фронт. И пока Виктор Орбан является премьер-министром, венгерские деньги не отправят на Украину, и Украина никогда, никогда не вступит в Евросоюз», — приводит его слова «РИА Новости».

В этот же день Орбан заявил, что Брюссель стремится вогнать в долги будущие поколения европейцев ради поддержки Украины. По его словам, там иссякли финансовые ресурсы, и теперь они пытаются компенсировать дефицит за счет денег венгров.

