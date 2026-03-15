Сийярто отверг возможность получения Украиной помощи от Орбана

Сийярто подчеркнул, что в Брюсселе, Берлине и Киеве прекрасно понимают, что Венгрия останется вне вооруженного конфликта, пока Орбан занимает пост.
«Мы не пустим ни одного солдата или молодого человека на украинский фронт. И пока Виктор Орбан является премьер-министром, венгерские деньги не отправят на Украину, и Украина никогда, никогда не вступит в Евросоюз», — приводит его слова «РИА Новости».
В этот же день Орбан заявил, что Брюссель стремится вогнать в долги будущие поколения европейцев ради поддержки Украины. По его словам, там иссякли финансовые ресурсы, и теперь они пытаются компенсировать дефицит за счет денег венгров.