Вадефуль: в переговорах по Ормузскому проливу должен участвовать Иран

«Безопасность в Ормузском проливе, равно как и в Красном море, мы сможем обеспечить только в том случае, если будет найдено решение путем переговоров и если потом это также обсудят с иранцами», — сказал он в интервью телеканалу ARD.
Он также сказал, что ФРГ откажется принимать участие в военной операции по обеспечению безопасности движения судов в заблокированном Ираном Ормузском проливе.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны Европы и Азии должны прислать свои военные корабли в Ормузский пролив.
Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что США рассматривают вариант формирования международной коалиции, которая могла бы обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.