Вадефуль: в переговорах по Ормузскому проливу должен участвовать Иран

ФРГ не станет участвовать в военной операции по обеспечению безопасности судоходства в заблокированном проливе, заявил глава МИД страны.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры об обеспечении безопасности для судов в Ормузском проливе нужно провести с участием Ирана, считает глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

«Безопасность в Ормузском проливе, равно как и в Красном море, мы сможем обеспечить только в том случае, если будет найдено решение путем переговоров и если потом это также обсудят с иранцами», — сказал он в интервью телеканалу ARD.

Он также сказал, что ФРГ откажется принимать участие в военной операции по обеспечению безопасности движения судов в заблокированном Ираном Ормузском проливе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны Европы и Азии должны прислать свои военные корабли в Ормузский пролив.

Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что США рассматривают вариант формирования международной коалиции, которая могла бы обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше