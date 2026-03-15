Эксперт назвала стратегической катастрофой для США ситуацию вокруг Ирана

В интервью газете The Washington Post она заявила, что, несмотря на успехи США в достижении отдельных военных целей, Тегеран сохраняет возможность влиять на сроки завершения конфликта.
«Мы добились огромного успеха в достижении конкретных военных целей, но пока Иран может диктовать сроки окончания конфликта и по-прежнему сохраняет путь к созданию ядерного оружия — это стратегическая катастрофа», — сказала Мэлоуни.
Издание также приводит мнение научного сотрудника Института Ближнего Востока Брайана Катулиса. По его словам, действия США и Израиля против Ирана лишь усилили напряженность в регионе и сделали поведение Тегерана менее предсказуемым.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не смог добиться смены власти в Иране за две недели военной операции, а руководство страны продолжает оставаться у власти в Тегеране.