Эксперт назвала стратегической катастрофой для США ситуацию вокруг Ирана

Эксперт Института Брукингса Сьюзен Мэлоуни заявила, что возможность Ирана диктовать сроки окончания конфликта является стратегической катастрофой для США.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация вокруг Ирана может стать стратегической катастрофой для США. Такое мнение высказала один из ведущих внешнеполитических экспертов Института Брукингса Сьюзен Мэлоуни.

В интервью газете The Washington Post она заявила, что, несмотря на успехи США в достижении отдельных военных целей, Тегеран сохраняет возможность влиять на сроки завершения конфликта.

«Мы добились огромного успеха в достижении конкретных военных целей, но пока Иран может диктовать сроки окончания конфликта и по-прежнему сохраняет путь к созданию ядерного оружия — это стратегическая катастрофа», — сказала Мэлоуни.

Издание также приводит мнение научного сотрудника Института Ближнего Востока Брайана Катулиса. По его словам, действия США и Израиля против Ирана лишь усилили напряженность в регионе и сделали поведение Тегерана менее предсказуемым.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не смог добиться смены власти в Иране за две недели военной операции, а руководство страны продолжает оставаться у власти в Тегеране.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше