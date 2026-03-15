В Иране задержали 500 человек по подозрению в шпионаже

Иранские правоохранительные органы задержали не менее 500 человек, подозреваемых в сотрудничестве с иностранными разведками и антииранскими средствами массовой информации. Об этом заявил начальник полиции Ирана Реза Радан, выступая на государственной телерадиокомпании.
По его словам, среди задержанных есть 250 «важных фигур», которые передавали информацию для нанесения ударов по стратегическим объектам, поддерживали связи с враждебными группировками и пытались дестабилизировать обстановку внутри страны.
10 марта министерство разведки Ирана также сообщило о задержании 30 человек, подозреваемых в шпионаже в интересах США и Израиля.
Накануне норвежская полиция объявила об аресте трех братьев иракского происхождения, подозреваемых в организации взрыва американского посольства в Осло.