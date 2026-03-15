НАБУ сообщило о неправомерном задержании его сотрудника силами СБУ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о неправомерном задержании его сотрудника силами Службы безопасности страны (СБУ).
«Только что на блокпосту возле въезда в город Сумы сотрудниками СБУ, вероятно, принадлежащими к подразделению, находящемуся в сфере координации первого заместителя председателя СБУ, был безосновательно задержан сотрудник НАБУ. Он находился в городе при исполнении служебных полномочий в рамках официального расследования», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным НАБУ, среди причин задержания было названо проживание в России родителей задержанного. В ведомстве отметили, что перед назначением сотрудник «прошел все необходимые проверки, в частности проверку на полиграфе».
«Такие действия препятствуют НАБУ в осуществлении документирования преступлений и исполнении служебных полномочий в рамках уголовного производства. НАБУ принимает меры по выяснению обстоятельств инцидента», — заключили в ведомстве.