Экзитпол: 86,7% избирателей поддержали новую конституцию Казахстана

Большинство участников референдума в Казахстане поддержали проект новой конституции страны. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Институтом евразийской интеграции.
Согласно результатам опроса на выходе с избирательных участков, 86,7% респондентов ответили, что поддерживают принятие новой конституции. Явка, по данным исследования, составила 75,3%.
Экзитпол проводился в 17 областях Казахстана, а также в городах Астана, Алма-Ата и Шымкент. Опрос охватил 200 участков — 129 в городах и 71 в сельской местности. Всего было опрошено около 30 тыс. человек, статистическая погрешность не превышает 1%.
Республиканский референдум по проекту новой конституции прошел 15 марта. Документ предусматривает возвращение должности вице-президента, переход от двухпалатного парламента к однопалатному и создание Народного совета с правом законодательной инициативы.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области новорожденного мальчика, появившегося на свет в день референдума, родители назвали Атазан в честь конституции.