ТАСС: Фидан обсудил с саудовским коллегой пути прекращения войны в регионе

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом перспективы урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.
«Обсуждение было посвящено усилиям по прекращению войны [в регионе]», — отметил собеседник.
14 марта Фидан на пресс-конференции указал на необходимость срочного начала дипломатического процесса урегулирования конфликта США и Израиля с Ираном. Он назвал несправедливыми и противоправными нападения на Иран, но и ответные обстрелы Тегераном стран региона Фидан также охарактеризовал как неправильные.