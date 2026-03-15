ТАСС: Фидан обсудил с саудовским коллегой пути прекращения войны в регионе

Глава МИД Турции ранее указал на необходимость срочного начала дипломатического процесса урегулирования конфликта США и Израиля с Ираном.

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом перспективы урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«Обсуждение было посвящено усилиям по прекращению войны [в регионе]», — отметил собеседник.

14 марта Фидан на пресс-конференции указал на необходимость срочного начала дипломатического процесса урегулирования конфликта США и Израиля с Ираном. Он назвал несправедливыми и противоправными нападения на Иран, но и ответные обстрелы Тегераном стран региона Фидан также охарактеризовал как неправильные.

