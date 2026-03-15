США перебрасывают на Ближний Восток истребители F-35A через авиабазу в Британии

Ранее в ходе ответных действий на агрессию со стороны США и Израиля Иран впервые задействовал двухступенчатую баллистическую ракету «Саджиль». Удары были нанесены по центрам управления Израиля, военной инфраструктуре противника, а также по местам дислокации израильских военнослужащих. В июне 2025 года Иран уже применял ракету «Саджиль», охарактеризовав её как «сверхтяжёлую двухступенчатую ракету большой дальности».