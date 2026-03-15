Reuters: Израиль и Ливан могут провести переговоры в ближайшие дни

Израиль и Ливан в ближайшее время, вероятно, проведут переговоры, направленные на достижение устойчивого прекращения огня и последующее разоружение шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских чиновников.
«Израиль и Ливан, как ожидается, в ближайшие дни проведут переговоры, для обеспечения длительного прекращения огня, которое приведет к разоружению “Хезболлы”», — сказано в сообщении.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу официальное предложение о начале мирных переговоров с Израилем. По его словам, на момент обращения ответа от израильской стороны получено не было.
Гутерриш накануне заявил, что потрясен последствиями авианалетов Израиля на Ливан.