«Марш мира» в Будапеште собрал 180 тыс. участников

БУДАПЕШТ, 15 марта. /ТАСС/. Антивоенный «Марш мира», состоявшийся в Будапеште в поддержку правительства Венгрии, собрал 180 тыс. участников и оказался более многолюдным, чем оппозиционный «Национальный марш», в котором участвовали 150 тыс. человек. Об этом сообщило Венгерское туристическое агентство на основе анализа данных, полученных с устройств мобильной связи в местах проведения мероприятий.
«На основе предварительного анализа данных мобильной связи установлено присутствие около 180 тыс. мобильных телефонов на площади Лайоша Кошута и прилегающих улицах», — процитировало заявление государственного ведомства агентство MTI. В этом месте проходил «Марш мира» и митинг, на котором выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В то же время в районе площади Героев, где состоялся митинг оппозиции с участием лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра, было зафиксировано около 150 тыс. устройств мобильной связи.
«Эти данные основаны на анонимном, обработанном и обобщенном анализе информации о сотовых телефонах, который полностью соответствует требованиям Общего регламента по защите персональных данных (GDPR) Евросоюза и венгерского законодательства», — отметило Венгерское туристическое агентство.
В 2026 году эти шествия и митинги привлекли особое внимание, поскольку проводились в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. Они также были приурочены к национальному празднику Венгрии — Дню революции 1848 года, который отмечается 15 марта.