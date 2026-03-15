«Марш мира» в Будапеште собрал 180 тыс. участников

БУДАПЕШТ, 15 марта. /ТАСС/. Антивоенный «Марш мира», состоявшийся в Будапеште в поддержку правительства Венгрии, собрал 180 тыс. участников и оказался более многолюдным, чем оппозиционный «Национальный марш», в котором участвовали 150 тыс. человек. Об этом сообщило Венгерское туристическое агентство на основе анализа данных, полученных с устройств мобильной связи в местах проведения мероприятий.