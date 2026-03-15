Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности на Ближнем Востоке. Была выражена обеспокоенность ростом напряженности в регионе, а также подчеркнута важность предотвращения дальнейшей эскалации», — говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана отметили, что в этом контексте была отмечена необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности стран региона, а также недопустимость нанесения ударов по соседним государствам. «Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес», — добавили в ведомстве.