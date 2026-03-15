Reuters: переговоры Израиля и Ливана ожидаются в ближайшие дни

Израиль и Ливан могут провести переговоры в ближайшие дни, пишет Reuters со ссылкой на израильских чиновников.
По данным агентства, диалог будет вестись с целью обеспечения длительного прекращения огня, которое приведет к разоружению ливанского шиитского движения «Хезболла».
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Франция подготовила проект, направленной на завершение конфликта между Израилем и Ливаном, одним из ключевых элементов которого является возможное признание Израиля со стороны Бейрута.