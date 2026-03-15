В Индии заявили, что танкер Jag Laadki не пострадал при атаке на терминал в ОАЭ

В субботу представитель Министерства портов, судоходства и водных путей Индии Раджеш Кумар Синха сообщил, что ранее два танкера с газом Shivalik и Nanda Devi, оба под индийским флагом, благополучно прошли Ормузский пролив и в настоящее время следуют курсом на Индию, куда прибудут 16 и 17 марта. Всего в регионе Персидского залива остаются 22 индийских судна.