В Индии заявили, что танкер Jag Laadki не пострадал при атаке на терминал в ОАЭ

Все моряки на борту находятся в безопасности, сообщило индийское министерство нефти и природного газа.

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 марта. /ТАСС/. Нефтяной танкер под флагом Индии не пострадал в результате атаки на терминал порта Фуджайра в ОАЭ и направляется в южноазиатскую республику с грузом нефти. Об этом сообщило индийское министерство нефти и природного газа в своем пресс-релизе.

Речь идет о танкере под названием Jag Laadki. «Судно безопасно покинуло Фуджайру и следует в Индию. Сам танкер и все индийские моряки на борту находятся в безопасности», — заявили в ведомстве.

По данным индийского министерства, атака произошла в момент, когда танкер загружал нефть на терминале порта. Судно не получило повреждений.

В субботу представитель Министерства портов, судоходства и водных путей Индии Раджеш Кумар Синха сообщил, что ранее два танкера с газом Shivalik и Nanda Devi, оба под индийским флагом, благополучно прошли Ормузский пролив и в настоящее время следуют курсом на Индию, куда прибудут 16 и 17 марта. Всего в регионе Персидского залива остаются 22 индийских судна.

