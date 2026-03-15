ВС Ирана предупредили о грядущих ударах по Дохе

КАИР, 15 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана анонсировали удары по трем районам столицы Катара Дохи и призвали их жителей эвакуироваться. Соответствующее предупреждение распространило агентство Fars.
«Жители районов Лусаил, Аль-Уааб и Айн-Халид, в местах вашего проживания находятся солдаты и офицеры ВС США, по которым в ближайшие несколько часов может быть нанесен удар. Покиньте эти районы как можно скорее», — говорится в сообщении.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше