Экзитпол: 86,7% участников референдума в Казахстане поддержали новую Конституцию

Около 86,7% принявших участие в референдуме граждан Казахстана поддержали проект новой Конституции страны. Такие данные представил Институт евразийской интеграции, передаёт Zakon.kz.
«За принятие новой Конституции высказались 86,7% опрошенных граждан. Прогнозная явка зафиксирована на уровне 75,3%», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что к 16:00 мск явка на голосовании по изменениям в Конституцию Казахстана достигла 70,98%.
Как сообщил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман, в целом по стране на 20:00 бюллетени получили 9 126 850 граждан.