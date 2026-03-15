США думают о том, как закончить конфликт с Ираном, считают в КСИР

КСИР: американское руководство думает о том, как закончить конфликт с Ираном.

ТЕГЕРАН, 15 мар — РИА Новости. Американское руководство думает о том, как закончить конфликт с Ираном, считает официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини.

«Сейчас они думают том, каким образом взаимодействовать с Ираном, чтобы закончить войну», — сказал Наини в эфире иранского телевидения.

По его мнению, США рассчитывали, что за счет гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи им удастся добиться «политического распада» Ирана, а конфликт будет носить «ограниченный и краткосрочный» характер, не распространившись на весь регионе.

«Они не приняли во внимание, что наш погибший имам уже определил доктрину региональной войны, оперативные планы рассматривались еще до его гибели и все были утверждены», — добавил Наини.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше