«Марш мира» в поддержку Орбана собрал 180 тысяч человек

«На основе предварительного анализа данных мобильной связи с двух крупных мероприятий в столице (Венгрии Будапеште — ред.), посвященных 178-й годовщине революции и войны за независимость 1848−49 годов, можно сделать вывод, что на площади Кошута, улице Конституции и прилегающих улицах было обнаружено около 180 тысяч мобильных телефонов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в месте проведения оппозиционного митинга насчитывалось около 150 тысяч мобильных устройств.
Организаторы шествия «Форум гражданского альянса» проводят подобное мероприятие уже в 15-й раз, каждый раз оно собирает сотни тысяч венгров, некоторые специально приезжают из соседних стран, где проживают крупные венгерские диаспоры.
В воскресенье «Марш мира» прошел под лозунгом «Мы не будем украинской колонией».