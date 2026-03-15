Вашингтон
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Марш мира» в поддержку Орбана собрал 180 тысяч человек

БУДАПЕШТ, 15 мар — РИА Новости. В «Марше мира» в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приняли участие 180 тысяч человек, а в митинге венгерской оппозиционной партии «Тиса» — 150 тысяч, оба мероприятия прошли в Будапеште, сообщает Венгерское туристическое агентство на основе анализа данных сотовой связи.

Источник: Reuters

«На основе предварительного анализа данных мобильной связи с двух крупных мероприятий в столице (Венгрии Будапеште — ред.), посвященных 178-й годовщине революции и войны за независимость 1848−49 годов, можно сделать вывод, что на площади Кошута, улице Конституции и прилегающих улицах было обнаружено около 180 тысяч мобильных телефонов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в месте проведения оппозиционного митинга насчитывалось около 150 тысяч мобильных устройств.

Организаторы шествия «Форум гражданского альянса» проводят подобное мероприятие уже в 15-й раз, каждый раз оно собирает сотни тысяч венгров, некоторые специально приезжают из соседних стран, где проживают крупные венгерские диаспоры.

В воскресенье «Марш мира» прошел под лозунгом «Мы не будем украинской колонией».

