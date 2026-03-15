ЕС продолжит давить на Орбана по вопросу кредита для Киева, заявили в ФРГ

Вадефуль: ЕС продолжит давить на Орбана по вопросу выделения кредита для Украины.

Источник: © РИА Новости

БЕРЛИН, 15 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что страны ЕС продолжат настаивать на выражении Венгрией согласия по вопросу выделения кредита от Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро.

«Мы по-прежнему верим, что Венгрия, когда речь идет о свободе в Европе, всегда будет на нашей стороне. Так что мы здесь очень настойчивы, мы здесь очень четко выражаемся, и Венгрия должна знать, хочет ли она поддерживать европейскую солидарность, хочет ли она по-прежнему принадлежать к европейской семье и считает ли себя частью европейской команды или нет», — заявил Вадефуль в интервью телеканалу ARD.

Глава МИД ФРГ утверждал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал выделение кредита Украине на заседании Европейского совета в декабре 2025 года.

«Он (Орбан — ред.) был за выделение 90 миллиардов евро и должен сдержать свое слово», — заявил Вадефуль.

Украина остановила 27 января транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
