«Мы по-прежнему верим, что Венгрия, когда речь идет о свободе в Европе, всегда будет на нашей стороне. Так что мы здесь очень настойчивы, мы здесь очень четко выражаемся, и Венгрия должна знать, хочет ли она поддерживать европейскую солидарность, хочет ли она по-прежнему принадлежать к европейской семье и считает ли себя частью европейской команды или нет», — заявил Вадефуль в интервью телеканалу ARD.
Глава МИД ФРГ утверждал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал выделение кредита Украине на заседании Европейского совета в декабре 2025 года.
«Он (Орбан — ред.) был за выделение 90 миллиардов евро и должен сдержать свое слово», — заявил Вадефуль.
Украина остановила 27 января транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».