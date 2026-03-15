Bild: противники военной реформы в ФРГ облили краской стенд Бундесвера в Йене

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Группа активистов сорвала работу стенда Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) на ярмарке профориентации в городе Йена (федеральная земля Тюрингия). Об этом сообщила газета Bild.
Шесть человек устроили акцию против новой модели военной службы и облили стенд краской. В ситуацию вмешалась полиция, которая потребовала от участников покинуть здание, что те и сделали, не оказав никакого сопротивления. Возбуждено дело по подозрению в нанесении вреда имуществу.
1 января 2026 года в Германии вступил в силу закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Набор в ряды Бундесвера пока проходит на добровольной основе. По новому закону, совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнить анкету, ответив на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ. Заполнение таких анкет для женщин добровольно.
Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. В настоящее время численность военнослужащих Бундесвера составляет 184 200 человек.