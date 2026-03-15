Bild: противники военной реформы в ФРГ облили краской стенд Бундесвера в Йене

1 января 2026 года в Германии вступил в силу закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Набор в ряды Бундесвера пока проходит на добровольной основе. По новому закону, совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнить анкету, ответив на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ. Заполнение таких анкет для женщин добровольно.