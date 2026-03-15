СМИ раскрыли детали провального визита советников Макрона в Москву

В феврале европейские дипломаты пытались добиться от России участия в переговорах по урегулированию на Украине, но получили отказ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
Советники президента Франции Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер приезжали в Москву, чтобы убедить Кремль предоставить право голоса европейским союзникам Киева. По словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, ответ помощника президента РФ Юрия Ушакова был резким: «Извините, вообще нет, не хотим, идите…».
Напомним, в Кремле подтвердили визит французского представителя, но заявили, что он не принёс позитивных сигналов.
