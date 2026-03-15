Вашингтон
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФРГ не будет участвовать в миссии по защите судов в Ормузском проливе

Безопасность в регионе могут обеспечить только переговоры с Ираном, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Станем ли мы скоро активным участником этого конфликта? Нет», — сказал глава МИД в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о возможности расширения военно-морской операции Aspides в Красном море на Ормузский пролив. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», — подчеркнул он. Вадефуль считает, что безопасность в Ормузском проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

Министр отметил, что операция Aspides до сих пор была неэффективна. «И поэтому я очень скептически отношусь к тому, сможет ли Aspides привести к большей безопасности в Ормузском проливе», — заявил он.

2 марта генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США. 5 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда, в том числе танкеры, сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов с обеих сторон.

