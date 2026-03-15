Еще два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО еще двух летевших на Москву дронов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в своем канале на платформе Max.

